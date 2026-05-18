Un uomo è stato arrestato dopo aver rimosso il braccialetto elettronico che portava e aver violato il divieto di avvicinamento alla persona coinvolta. Secondo le fonti, l’uomo ha agito con la complicità di una donna, nel tentativo di eludere i controlli e i limiti imposti dalle autorità. Non era più in possesso del dispositivo di tracciamento al momento dell’evento. L’episodio si è verificato in una località del centro Italia, dove le indagini sono ancora in corso.

Perugia, 18 maggio 2026 - Ha rimosso, senza danneggiarlo, il braccialetto elettronico; l’uomo, inoltre, non era più in possesso del dispositivo mobile di tracciamento. Protagonista della vicenda un uomo di 37 anni arrestato dalla Polizia di Perugia dopo l’attivazione del braccialetto elettronico di controllo, per accusa di stalker. È stato rintracciato nei pressi dei garage del condomini o dopo aver violato le prescrizioni della misura cautelare del divieto di avvicinamento. Il controllo è scattato a seguito di alert pervenuto presso la sala operativa della Questura. L’uomo aveva trascorso la notte con la vittima dopo essere stato accolto volontariamente, e durante la perquisizione nell'appartamento della donna gli operatori hanno ritrovato entrambi i dispositivi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si libera del braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento con la complicità della donna che è accusato di stalkerizzare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie, scatta l'allarme del braccialetto elettronicoNel tentativo di sottrarsi all'identificazione e al controllo, l'uomo ha opposto un’accesa resistenza, spintonando i carabinieri per cercare di darsi...

Misterbianco, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 39enne grazie al braccialetto elettronicoABBONATI A DAYITALIANEWS Allarme del braccialetto elettronico Nei giorni scorsi i carabinieri della tenenza di Misterbianco sono intervenuti a...

Si libera del braccialetto elettronico e viola il divieto di avvicinamento con la complicità della donna che è accusato di stalkerizzarePerugia, 18 maggio 2026 - Ha rimosso, senza danneggiarlo, il braccialetto elettronico; l’uomo, inoltre, non era più in possesso del dispositivo mobile di tracciamento. Protagonista della vicenda un u ... lanazione.it

Caro Paolo DIO C’È !!! Dopo che il calcio italiano e mondiale hanno vissuto pagine di vergogna con gli scandali consecutivi degli ultimi 25 anni in carico ai soliti noti, oggi si sta’ palesando un finale sportivo e giuridico che forse ripulirà parte del male perpetrat x.com

Divieto di avvicinamento con braccialetto, due ore dopo torna dalla vittima: 38enne arrestatoFinisce in carcere un uomo di Nardò che da tempo si era reso protagonista di una serie di condotte persecutorie, culminata in minacce, ai danni di una donna conosciuta a un corso e che non ricambiava ... lecceprima.it