A Misterbianco, i carabinieri sono intervenuti dopo una segnalazione al 112 riguardante un uomo sottoposto a divieto di avvicinamento che si sarebbe avvicinato alla ex moglie. L’indagato, un 39enne, è stato arrestato grazie al monitoraggio del braccialetto elettronico che aveva indossato. L’intervento ha permesso di impedire ulteriori contatti tra le parti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Allarme del braccialetto elettronico. Nei giorni scorsi i carabinieri della tenenza di Misterbianco sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112, legata al possibile avvicinamento di un uomo indagato per stalking nei confronti della ex moglie. A far scattare l’intervento è stato il braccialetto elettronico, applicato circa un mese fa al 39enne, che ha segnalato la sua presenza nei pressi dell’abitazione della donna. Sorpreso vicino alla casa della vittima. I militari si sono recati immediatamente sul posto per verificare la situazione e contattare la vittima. Proprio in quel momento, il 39enne è stato sorpreso mentre usciva dal cortile del condominio della ex moglie, violando così il divieto che gli imponeva di mantenere una distanza di almeno un chilometro. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Misterbianco, viola il divieto di avvicinamento: arrestato 39enne grazie al braccialetto elettronico

Articoli correlati

Viola il divieto di avvicinamento all'ex moglie, arrestato 39enneUn uomo di 39 anni, di origini licatesi, è stato arrestato dai carabinieri di Palma di Montechiaro per aver violato il divieto di avvicinamento alla...

Terni, stalking contro l’ex compagna: viola il divieto di avvicinamento e spegne il braccialetto elettronicoSecondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vicenda ha avuto origine a gennaio di quest’anno, quando una donna si è rivolta alla Questura di...

Aggiornamenti e notizie su Misterbianco viola il divieto di...

Viola il divieto e torna dalla exNon era nuovo a comportamenti di questo genere e, per questo motivo, i carabinieri della stazione di Porotto non hanno mai abbassato la guardia. Un 60enne residente in città, colpito da tempo dal ... ilrestodelcarlino.it

Viola il divieto di avvicinamento: 59enne finisce in carcereI carabinieri di Palaia arrestano l'uomo per ripetute trasgressioni alle misure cautelari dopo i gravi maltrattamenti ai danni dell'ex convivente Palaia, 19 febbraio 2026 - Nel pomeriggio dello scorso ... lanazione.it