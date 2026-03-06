Una coppia di trasfertisti è stata arrestata a Sanremo mentre cercava di fuggire in autostrada dopo aver rubato in casa di un'anziana. La refurtiva, recuperata sul posto, è stata restituita alla vittima. L’episodio si è verificato quando i carabinieri hanno fermato i due dopo averli riconosciuti durante un controllo. La coppia era entrata nell’abitazione poco prima.

Una coppia di trasfertisti provenienti dal cuneese è stata fermata a Sanremo il 4 marzo 2026 dopo aver derubato un’anziana donna. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. L’azione è stata coordinata dalle Squadre Mobili delle Questure di Imperia e Cuneo, che hanno agito in sinergia per bloccare i responsabili e assicurare la loro identificazione. Operazione congiunta delle Squadre Mobili Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra le Squadre Mobili delle Questure di Imperia e Cuneo. Gli agenti hanno monitorato i movimenti di una coppia di trasfertisti piemontesi, sospettati di essere coinvolti in diversi episodi di furto in abitazione nella zona. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Sanremo, coppia si fa ricevere da un'anziana e le razzia la casa: arrestata in autostrada

Sicilia: truffa a un’anziana, coppia arrestata in autostrada dopo segnalazione dei vicini. Recuperata la refurtiva.Una coppia di truffatori è stata arrestata dalla Polizia sull’autostrada A20, tra Messina e Palermo, dopo aver raggirato un’anziana signora.

Truffano un’anziana: coppia arrestataI carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Fermo e delle stazioni di Pedaso e Sant’Elpidio a Mare hanno arrestato in...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sanremo coppia si fa ricevere da....

Temi più discussi: Serata cover Sanremo, vince Ditonellapiaga con TonyPitoni. I duetti; Ditonellapiaga e TonyPitony fanno la storia dei duetti di Sanremo; La seconda puntata del Festival; Con chi stanno i cantanti in gara a Sanremo 2026: nozze, fidanzamenti ufficiali, famiglie, cuori spezzati e nuovi amori.

Sanremo 2026, Achille Lauro avrebbe dovuto presentare Fedez, ma il gossip fa saltare tutto: ecco il perché del cambio di scalettaAchille Lauro secondo la scaletta avrebbe dovuto presentare la coppia Fedez-Masini ma a introdurre gli artisti in gara ci ha pensato Laura Pausini ... affaritaliani.it

Sanremo 2026, Fedez bacia Giulia Honegger dopo la Finale: la coppia sempre più unitaFedez e Marco Masini si sono piazzati al quinto posto con Male Necessario ma questa esperienza è stata comunque molto positiva per entrambi. Il rapper di Rozzano festeggia, dopo la finale del ... comingsoon.it

#ErosRamazzotti intervistato da #LaStampa ha svelato quali canzoni di #Sanremo gli sono piaciute di più: "Ho trovato bravo Masini con Fedez, Sayf è interessante e Brancale, che conoscevo già, è una gran cantante; tra l'altro con lei abbiamo registrato un du - facebook.com facebook

Il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, è tornato oggi nella sua Napoli: ad accoglierlo, una grande festa. x.com