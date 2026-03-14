La corte italiana ha stabilito la condanna di un uomo di Piedimonte Matese per truffa. L’uomo aveva venduto un’auto sequestrata senza informare l’acquirente sui vincoli legali che ne impedivano la vendita. La sentenza conferma la responsabilità del venditore nel comportamento fraudolento, dopo aver nascosto lo stato giuridico del veicolo.

La giustizia italiana ha confermato una condanna per truffa contro un cittadino di Piedimonte Matese, che ha venduto un’auto sequestrata senza rivelare i vincoli legali. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell’imputato Pasquale Cervella, mantenendo la pena di reclusione e il risarcimento al danneggiato. Il caso riguarda la vendita di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo e destinato alla confisca, operazione effettuata nascondendo l’esistenza dei vincoli all’acquirente. I giudici hanno stabilito che il silenzio malizioso sull’assenza di libera disponibilità del bene costituisce reato, confermando la sentenza della Corte d’Appello di Napoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Auto sequestrata: venditore condannato per truffa

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