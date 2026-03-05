Si finge paziente per tempestare la dottoressa di messaggi e foto hot | condannato

Un uomo si è presentato come paziente in una clinica di Rimini, ma poi ha inviato alla dottoressa numerosi messaggi e foto hot, tentando di tempestare la professionista. La condanna è arrivata dopo che le autorità hanno accertato il comportamento dell’uomo, che aveva utilizzato il falso pretesto di una visita medica per molestare la dottoressa con messaggi indesiderati.

Rimini, 5 marzo 2026 – Si era presentato come un nuovo assistito con problemi di salute, ma dietro quel primo contatto si nascondeva tutt’altro. Un uomo di 52 anni, residente a Firenze e difeso dall'avvocata Gabriella Giuliani, è stato condannato dal Tribunale di Rimini a sei mesi di reclusione con pena sospesa per i reati di sostituzione di persona per aver tratto in inganno una dottoressa di medicina generale della Valmarecchia, inviando sul suo cellulare foto a contenuto erotico. La sentenza La sentenza è stata pronunciata ieri dal giudice monocratico al termine del processo. I fatti risalgono al 2023. Secondo quanto ricostruito in aula, l’uomo aveva contattato la professionista fingendo di essere un suo nuovo paziente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

