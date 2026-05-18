Si ferma la prima linea dell' impianto di polietilene Versalis a rischio anche Basell e le altre aziende del petrolchimico

Nelle ultime ore, parte dell’impianto di polietilene di Versalis, in particolare la linea Pe12, ha sospeso le attività. Questa decisione arriva dopo settimane di richieste da parte dei sindacati, che avevano segnalato problemi legati alla produzione. La sospensione riguarda anche altre aziende del settore petrolchimico, tra cui Basell, e potrebbe influenzare l’andamento complessivo dell’industria chimica nella regione. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni e preoccupazioni per il settore.

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Dopo il cracking, si ferma anche parte dell’impianto “Pe12” di Versalis. Nelle scorse ore infatti, dopo che i sindacati avevano lanciato per settimane l’allarme sulla situazione all’interno del petrolchimico, si è spento anche una delle linee l’impianto che produce il polietilene. A rischio anche le altre linee Uno stop che non rappresenta un semplice “intoppo” transitorio o una sosta programmata per la manutenzione ma che segna l’inizio concreto di quello che i sindacati temono da tempo: un potenziale effetto domino capace di alterare in modo definitivo gli equilibri profondi della chimica di base a Brindisi, minacciando da vicino la tenuta complessiva delle aziende insediate e la sopravvivenza stessa dei livelli occupazionali di tutto il comparto, sia per quanto riguarda i dipendenti diretti sia per le ditte dell'indotto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Si ferma la prima linea dell'impianto di polietilene Versalis, a rischio anche Basell e le altre aziende del petrolchimico ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento "Chiusura dell'impianto polietilene di Brindisi: addio alla chimica di base in Italia"BRINDISI - Il 10 marzo 2025 il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato un protocollo con Eni, documenti che per Cgil e... Petrolchimico, allarme Filctem: “Subito un tavolo in Prefettura su Basell”BRINDISI – La Filctem Cgil lancia l’allarme sul futuro del petrolchimico e chiede un incontro urgente al Prefetto per affrontare le criticità legate...