Petrolchimico allarme Filctem | Subito un tavolo in Prefettura su Basell

La Filctem Cgil ha richiesto un incontro urgente al Prefetto di Brindisi per discutere delle criticità dello stabilimento Basell, un'azienda nel settore petrolchimico. L'organizzazione sindacale evidenzia la necessità di affrontare subito le questioni legate al futuro dello stabilimento e chiede un tavolo di confronto per trovare soluzioni. La richiesta è stata avanzata in seguito alle preoccupazioni sullo stato dell'impianto e sulle possibili ripercussioni occupazionali.

BRINDISI – La Filctem Cgil lancia l’allarme sul futuro del petrolchimico e chiede un incontro urgente al Prefetto per affrontare le criticità legate allo stabilimento Basell.La richiesta, formalizzata nelle scorse ore, è stata indirizzata anche alle principali istituzioni locali e regionali.🔗 Leggi su Brindisireport.it Crisi Basell: la Filctem Cgil chiede Tavolo ministeriale per salvare la chimica di baseAntonio Frattini, segretario regionale della Filctem Cgil Puglia, ha ribadito con fermezza la necessità di una programmazione che restituisca... Servizi educativi del Comune, sindacati in stato di agitazione: "Subito un tavolo in prefettura"La richiesta proviene da Ugl e Uil, che denunciano "gravi criticità strutturali" responsabili di aver prodotto una situazione definita...