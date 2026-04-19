Chiusura dell' impianto polietilene di Brindisi | addio alla chimica di base in Italia

Il 10 marzo 2025 il ministro delle Imprese e del Made in Italy ha firmato un protocollo con Eni riguardante la chiusura dell'impianto di polietilene a Brindisi. La decisione comporta la fine della produzione di chimica di base nello stabilimento. Cgil e Ficltem hanno commentato la firma, sottolineando che rappresenta una dismissione concreta di questa attività nel paese. La chiusura dell'impianto segna un cambiamento significativo nel settore chimico italiano.

BRINDISI - Il 10 marzo 2025 il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha firmato un protocollo con Eni, documenti che per Cgil e Ficltem (sigla di categoria del sindacato, che organizza anche i lavoratori del settore) “sancisce, nei fatti, la dismissione della chimica di base nel.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Chimica di base in crisi, mobilitazione per chiedere l'intervento dell'Unione EuropeaBRINDISI - Dopo l'incontro dello scorso 15 gennaio con il Sindacato Europeo, la Filctem Cgil domani, giovedì 5 febbraio 2026, sarà a Bruxelles... Annunciati i portabandiera dell’Italia alla cerimonia di chiusura di Milano-CortinaAll’Arena di Verona sfileranno col tricolore la biatleta Lisa Vittozzi e il pattinatore di velocità Davide Ghiotto. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Chimica di base, lettera aperta Filctem e Cgil al ministro Urso: Scelte ambigue mettono a rischio l’industria italiana; Così chiudete la chimica italiana. Lettera-denuncia di Landini a Urso. Impianto chiusura ciclo rifiuti, pubblicato avviso per proposte di partenariato pubblico-privatoÈ stato pubblicato questa mattina sul sito di Arlir - Agenzia regionale ligure per i rifiuti l’avviso pubblico per presentare le proposte di partenariato ... cittadellaspezia.com Rifiuti, Regione Liguria: il 15 aprile l’avviso per l’impianto di chiusura del ciclo. Giampedrone: Verso l’autonomiaVerrà pubblicato entro il 15 aprile sul sito di Arlir l’avviso pubblico per presentare le proposte di partenariato pubblico-privato in relazione ... cittadellaspezia.com TeleRama. . Lecce, Via VVX luglio: al via i tracciamenti per le modifiche: chiusura entro fine mese. facebook MARIOOOOO! Hermoso pareggia in chiusura di primo tempo #RomaAtalanta 1-1 x.com