Tucson Angel ha raggiunto la finale dopo una serie di partite intense e competitive. La squadra di Manfredonia ha confermato la propria superiorità sul campo, consolidando il risultato in modo netto. La qualificazione è arrivata dopo una serie di match disputati con impegno e determinazione, portando così la formazione alla fase conclusiva del torneo. La finale si svolgerà nelle prossime settimane, con i tifosi che aspettano con entusiasmo.

Non è stata solo una vittoria, è stato il sigillo su una serie pazzesca. Con il cuore, con i denti e con il fiato dei tifosi sul collo, la Tucson Manfredonia schianta il Carovigno in questa decisiva Gara 3 di semifinale! Il verdetto del campo è insindacabile: Manfredonia vince la serie e vola ufficialmente in Finale, dove ad attenderla ci sono i Seagulls Monopoli. Il Paladante di Manfredonia è esplosa in un boato che racconta tutta la voglia di questa squadra di non fermarsi qui. Il sogno continua, la finale è realtà! Non è stata solo una partita di basket, è stata una prova di nervi e di amore per la maglia, spinta da un pubblico che ha agito come il vero sesto uomo in campo, trasformando l'arena in una vera bolgia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Tucson Angel, l’impresa è compiuta: Manfredonia in finale

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