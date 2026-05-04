la tucson angel manfredonia vola in finale

La squadra Tucson Angel Manfredonia ha raggiunto la finale, suscitando entusiasmo tra i tifosi. La vittoria è stata annunciata con entusiasmo sui social e tra gli appassionati, che hanno condiviso la notizia con toni di festa. La competizione si conclude con questa fase conclusiva, in cui la squadra si prepara a confrontarsi con gli avversari. La finale rappresenta il momento clou di questa stagione sportiva, dopo mesi di impegno e partite disputate.

? DR1Qualcuno ha detto F I N A L E E E E E E!!!La TUCSON ANGEL MANFREDONIA supera in gara 3 il CAROVIGNO e si aggiudica la serie!Grandi ragazzi e grande il popolo Angel che anche oggi ci ha sostenuto??TUCSON ANGEL 82CAROVIGNO BK 2023. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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