Siracusa turista minorenne si allontana per fare il bagno e scompare | in corso da ore le ricerche

Un turista minorenne è scomparso questa mattina a Siracusa dopo essersi allontanato dai familiari per fare il bagno in mare. I familiari, arrivati in Sicilia dall’estero, lo hanno perso di vista mentre si trovavano sulla spiaggia. Le ricerche sono in corso da diverse ore e coinvolgono le forze dell'ordine, che stanno monitorando la zona e cercando di rintracciare il giovane.

Un turista minorenne risulta disperso da questa mattina, venerdì 17 aprile, a Siracusa. Il ragazzino si era allontanato dai familiari, con i quali aveva raggiunto la Sicilia dall'estero, per fare il bagno e non ha più fatto ritorno all'ombrellone. In corso le ricerche con Capitaneria di Porto e Vigili del Fuoco.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Si allontana dalla casa famiglia e poi scompare: ricerche in corso Sedicenne si allontana dalla comunità e scompare, ricerche in corso. L’appello della mamma: “Aiutateci”Un ragazzo di 16 anni si è allontanato da una comunità di Villafranca Piemonte (Torino) ed è scomparso da giorni. Aggiornamenti e contenuti dedicati Si tuffa in mare e non rientra, disperso un giovane turistaSono ore di angoscia nella zona di Eloro, nel siracusano, dove da alcune ore è scattato l’allarme per la scomparsa di un giovane turista straniero. Il ragazzo, minorenne, si trovava […] ... blogsicilia.it Auto sospetta in autostrada, minorenne con droga nel borsello: scatta la denuncia sulla Siracusa-CataniaSIRACUSA – Un controllo di routine si è trasformato in un intervento mirato lungo l’autostrada Siracusa-Catania. Gli agenti della Polizia Stradale hanno ... newsicilia.it