Sedicenne si allontana dalla comunità e scompare ricerche in corso L'appello della mamma | Aiutateci

Un ragazzo di 16 anni è scomparso da una comunità di Villafranca Piemonte, in provincia di Torino, e le ricerche sono ancora in corso. La madre ha fatto un appello chiedendo aiuto per trovare il figlio, che si è allontanato senza lasciare tracce. Le forze dell'ordine stanno investigando sulla sua ubicazione e sulle circostanze della scomparsa.

Un ragazzo di 16 anni si è allontanato da una comunità di Villafranca Piemonte (Torino) ed è scomparso da giorni. Il suo cellulare risulta spento e non ha denaro. La mamma lancia un appello: "Se sapete dov'è, contattate i Carabinieri".