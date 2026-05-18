Shock inflazione al 2,7% | energia e cibo fanno impennare i prezzi

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’inflazione ha raggiunto il 2,7% e ha portato a un aumento dei prezzi di energia e alimentari. In particolare, i prezzi di frutta e carne sono cresciuti, influenzando il costo complessivo della spesa settimanale. Nel frattempo, l’inflazione di fondo si è ridotta, mentre i prezzi complessivi sono saliti, creando una discrepanza tra le diverse componenti dell’indice dei prezzi al consumo. Questi dati sono stati diffusi dall’istituto di statistica nel suo ultimo rapporto mensile.

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? Punti chiave Come influirà il rincaro di frutta e carne sul carrello della spesa?. Perché l'inflazione di fondo è scesa mentre i prezzi generali salgono?. Quali fattori geopolitici stanno spingendo le bollette energetiche verso il +9,6%?. Quanto inciderà l'aumento del debito pubblico sulla gestione della spesa nazionale?.? In Breve Inflazione di fondo scesa all'1,6% escludendo energetici e alimentari freschi.. Carrello della spesa aumentato del 2,3% per beni alimentari e cura casa.. Debito Amministrazioni pubbliche salito a 3.158,8 miliardi di euro a marzo 2026.. Fabbisogno Amministrazioni pubbliche pari a 31,5 miliardi di euro nel mese di marzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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