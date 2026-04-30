Inflazione ad aprile | energia e cibo fanno impennare i prezzi

A aprile, l'inflazione in Italia è salita al 2,8%, con un aumento dei prezzi dovuto soprattutto ai costi dell’energia. I prezzi dei beni alimentari non lavorati sono cresciuti del 6,0%, riducendo il potere d’acquisto delle famiglie. Questa variazione influisce sui costi di vita quotidiani e sulle spese di consumo. I dati ufficiali mostrano un incremento generalizzato dei prezzi, in particolare nei settori dell’energia e del cibo.

? Cosa sapere L'inflazione in Italia sale al 2,8% ad aprile trainata dai costi energetici.. L'impennata dei beni alimentari non lavorati al 6,0% erode il potere d'acquisto.. L’indice dei prezzi al consumo in Italia ha registrato una variazione mensile del +1,2% ad aprile 2026, spingendo la crescita su base annua al +2,8% rispetto ai livelli del mese precedente che si attestavano al +1,7%. I dati provvisori dell’Istat indicano un cambio di rotta nei consumi, dove l’incremento dei costi è trainato in modo determinante dal comparto energetico. Nello specifico, i beni energetici non regolamentati hanno subito un’impennata passando da una contrazione del -2,0% a un aumento del +9,9%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Inflazione ad aprile: energia e cibo fanno impennare i prezzi Inflation Rises to 3.3%: Energy Costs Push Prices Higher in March Notizie correlate Inflazione in rallentamento a gennaio 2026: cibo e servizi spingono i prezziTorre Annunziata, Banco alimentare e sostegno alle famiglie con disagio economico. Inflazione marzo 2026, ISTAT: prezzi al consumo in aumento al +1,7% trainati da energia e alimentariCresce il carrello della spesa, rallenta l’inflazione di fondo: cosa dicono i dati ISTAT A marzo 2026 l’inflazione torna a crescere in Italia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Inflazione nell’eurozona: l’aumento dei prezzi dell’energia costringerà la BCE ad alzare i tassi?; L’inflazione ad aprile balza al 2,8%: energia e cibo trascinano i prezzi verso l’alto; L’ormai inevitabile ritorno dell’inflazione; Italia, per l’Ocse l’inflazione salirà al 2,6%. Un monito che gela la prossima manovra. Istat, accelera l'inflazione ad aprile (+2,8%): impennata dei prezzi dell'energia(Teleborsa) - Secondo le stime preliminari Istat, l'inflazione italiana accelera bruscamente ad aprile 2026, con l'indice NIC che segna +2,8% su base annua (da +1,7% di marzo) e +1,2% su base mensile. finanza.repubblica.it Eurozona, il caro-energia spinge ancora l’inflazione: +0,4 ad aprile, arriva al 3 per centoI dati preliminari Eurostat sanciscono l'impatto negativo dell'aumento dei prezzi dell'energia sull'inflazione generale ... eunews.it #Istat Accelera l’inflazione ad aprile e balza al 2,8% sull’anno dall’1,7 del mese precedente. Corre anche su base mensile con un +1,2%. A spingere il carovita la risalita dei prezzi energetici e del settore alimentare. - facebook.com facebook ++Italia, ad aprile inflazione in netto rialzo al 2,8% su anno, oltre le attese. Previsione: +2,6% Dato precedente: +1,7%++ x.com