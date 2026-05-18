La cantante colombiana ha ottenuto una sentenza favorevole in un procedimento legale avviato contro l’amministrazione fiscale spagnola. La causa riguardava presunte irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi e l’accusa di frode fiscale. Dopo un iter giudiziario durato diversi mesi, il tribunale ha deciso che la cantante deve ricevere un rimborso dallo Stato, che le verrà riconosciuto per le imposte versate. La vicenda si è svolta principalmente nel contesto della sua residenza fiscale durante gli anni oggetto del procedimento.

La star colombiana Shakira ha vinto la sua ultima battaglia legale contro il fisco spagnolo. Il Tribunale Nazionale, come si legge in una nota, ha accolto il ricorso della cantante per una controversia relativa all’anno fiscale 2011, e ha ordinato alle autorità iberiche di restituirle i 55 milioni di euro versati più gli interessi, e di pagare le spese processuali. Secondo quanto riferito da El Paìs la cifra totale che dovrà essere versata a Shakira supera i 60 milioni di euro. La decisione, tuttavia, non pregiudica la condanna che Shakira ha già per evasione fiscale relativa agli anni tra il 2012 e il 2014. La sentenza del Tribunale Nazionale stabilisce che Shakira non avrebbe dovuto essere considerata residente fiscale in Spagna nel 2011. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Shakira vince la battaglia contro il fisco spagnolo, sarà rimborsata: ecco quanto le deve lo Stato

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Shakira canta con i figli.

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