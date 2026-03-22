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© Calcionews24.com - Infortunio Gila: la Lazio perde il difensore spagnolo nel match contro il Bologna. Le condizioni e quanto potrebbe rimanere ai box

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Tutto quello che riguarda Infortunio Gila

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Intanto, la Dea è in vantaggio sul Verona grazie al gol di Zappacosta al 37’ Si chiude invece sullo 0-0 il primo tempo tra Bologna e Lazio, con Sarri costretto a un cambio forzato a causa dell’infortunio di Gila. #CorrieredelloSport #AtalantaVerona #Bologna x.com

Mario Gila costretto al cambio durante il primo tempo a Bologna! Le prime sensazioni facebook