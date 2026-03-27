una giudice ha dato ragione ad anthropic nella disputa contro il pentagono

Una giudice ha stabilito che Anthropic ha vinto la causa contro il Pentagono, annullando le restrizioni imposte dal governo Trump. La decisione arriva dopo che l’azienda di intelligenza artificiale si era rifiutata di rispettare alcune richieste del governo, portando alla sospensione delle restrizioni precedenti. La sentenza si basa su elementi legali senza ulteriori interpretazioni o commenti.

E ha bloccato le restrizioni decise dal governo Trump dopo il rifiuto dell'azienda di AI di fornire indiscriminatamente i propri software Un tribunale federale della California ha bloccato temporaneamente le restrizioni imposte dall’amministrazione del presidente Donald Trump contro la società di intelligenza artificiale Anthropic. Anthropic è nota per il chatbot Claude ed è stata la prima ad aver ottenuto contratti da centinaia di migliaia di dollari con il dipartimento della Difesa statunitense, ma nelle ultime settimane tra le due parti è emerso un acceso scontro: il segretario alla Difesa Pete Hegseth voleva la massima libertà nell’impiego delle sue tecnologie, mentre Antrhopic era contraria a certi utilizzi, per esempio per la sorveglianza di massa o in guerra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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