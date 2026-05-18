Sfruttavano i Decreti Flussi per ridurre i braccianti in schiavitù | 12 arresti

Da leccotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dodici persone sono state arrestate in un'indagine su un presunto sistema illecito che sfruttava i Decreti Flussi per ridurre i lavoratori agricoli in condizione di schiavitù. Le indagini hanno ricostruito come alcuni sfruttatori chiedessero fino a 13 mila euro per ottenere un visto di lavoro, per poi far lavorare i braccianti in turni di dieci o dodici ore nei campi, con paghe molto basse e la minaccia di non ricevere mai il permesso di soggiorno.

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Fino a 13mila euro per ottenere un visto di lavoro in Italia, poi turni da dieci o dodici ore nei campi, paghe da fame e la minaccia costante di non ricevere mai il permesso di soggiorno. È il meccanismo spietato che i Carabinieri hanno smantellato lunedì mattina, sgominando una rete criminale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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