Sfruttavano i Decreti Flussi per ridurre i braccianti in schiavitù | 12 arresti
Dodici persone sono state arrestate in un'indagine su un presunto sistema illecito che sfruttava i Decreti Flussi per ridurre i lavoratori agricoli in condizione di schiavitù. Le indagini hanno ricostruito come alcuni sfruttatori chiedessero fino a 13 mila euro per ottenere un visto di lavoro, per poi far lavorare i braccianti in turni di dieci o dodici ore nei campi, con paghe molto basse e la minaccia di non ricevere mai il permesso di soggiorno.
Fino a 13mila euro per ottenere un visto di lavoro in Italia, poi turni da dieci o dodici ore nei campi, paghe da fame e la minaccia costante di non ricevere mai il permesso di soggiorno. È il meccanismo spietato che i Carabinieri hanno smantellato lunedì mattina, sgominando una rete criminale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: “Braccianti in condizioni di schiavitù moderna”: 12 arrestati. Sfruttavano i decreti flussi
Tratta di braccianti: 12 arresti per lo sfruttamento dei Decreti Flussi? Punti chiave Come hanno fatto i criminali a manipolare i Decreti Flussi? Chi sono i responsabili della rete che collega Sud e Nord? Quali falle...
Sfruttavano i Decreti Flussi per ridurre i braccianti in schiavitù: 12 arrestiUn'inchiesta della Dda svela il lato oscuro dell'immigrazione regolare: i Decreti Flussi strumentalizzati per reclutare braccianti da schiavizzare. Dodici arresti in tutta Italia, perquisizioni anche ... leccotoday.it
Caporalato e decreti flussi, 12 arresti: coinvolta anche SalernoDodici persone sono state arrestate dai Carabinieri nell’ambito di una maxi inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza su una presunta rete criminale transnazionale ... agro24.it