Sfiorato il ' 6' al Superenalotto a San Marco in Lamis | vinti 73mila euro
Nell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 16 maggio, nessuno ha centrato il ‘6’, anche se sono stati vinti circa 73 mila euro in una città. Il Jackpot attuale ha raggiunto i 166,5 milioni di euro e sarà in palio nel prossimo concorso, che si svolgerà martedì 19 maggio. La cifra rimane alta, ma non sono stati registrati vincitori con il massimo premio. La casualità delle estrazioni continua a mantenere vivo l’interesse tra i giocatori.
Si nasconde ancora il ‘6’ nell'estrazione di SuperEnalotto del concorso n. 79 di sabato 16 maggio, con il Jackpot che arriva a 166,5 milioni di euro in palio per il concorso di domani sera martedì 19 maggio. È festa però per una persona che ha centrato 1 punto 5 da 73.018,18 euro. La giocata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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