Superenalotto | sfiorato il jackpot ma con quattro 5 vinti quasi 70mila euro

Nell'ultima estrazione del Superenalotto non sono stati estratti numeri vincenti per il jackpot, che ora si attesta a 146,7 milioni di euro per la prossima tornata di giovedì 9 aprile. Tuttavia, sono stati vinti quattro premi di categoria cinque, con ciascun vincitore che si è portato a casa circa 17.500 euro, proprio nella provincia di Latina. Nessun giocatore ha centrato i sei numeri necessari per il grande premio.

Nessun 6 al Superenalotto ma con il jackpot, che per la prossima estrazione di giovedì 9 aprile sale a 146,7 milioni di euro, sfiorato anche nella provincia di Latina. Si fa festa infatti a Terracina dove comunque nel concorso di ieri, martedì 7 aprile, sono stati vinti quasi 70mila euro.Come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: SuperEnalotto, vinti oltre 179mila euro con il Jackpot che supera 123 milioni Leggi anche: Superenalotto, sfiorato il 6 a Foggia: vinti oltre 16mila euro SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025 Temi più discussi: SuperEnalotto, sfiorato il 6 a Montecatini: centrato un 5 da oltre 91mila euro; Superenalotto, sfiorato il Jackpot in Campania: tra Napoli e Cava centrati tre 5; SuperEnalotto: in Sardegna sfiorato il 6, vincita da oltre 34 mila euro; Superenalotto: sfiorato il jackpot, ma con quattro 5 vinti quasi 70mila euro. Superenalotto da paura, il jackpot vicino al record di Bagnone (147 milioni di euro)Intanto a Prato è stato centrato un 5: il sogno, per l’anonimo giocatore, si ferma a un numero di distanza, porta a casa 16.789 euro invece del montepremi vertiginoso ... lanazione.it SuperEnalotto, primavera da record: il jackpot sfiora i 147 milioni di euro, è il più alto del mondoUna primavera da non perdere per gli appassionati di SuperEnalotto, la prossima estrazione di giovedì 9 aprile, metterà in palio 146,9 milioni ... ilmattino.it Superenalotto da paura, il jackpot vicino al record di Bagnone (147 milioni di euro) x.com Sale l’attesa per l’estrazione del SuperEnalotto In palio c’è il Jackpot più alto di sempre - facebook.com facebook