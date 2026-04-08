Superenalotto | sfiorato il jackpot ma con quattro 5 vinti quasi 70mila euro

Da latinatoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ultima estrazione del Superenalotto non sono stati estratti numeri vincenti per il jackpot, che ora si attesta a 146,7 milioni di euro per la prossima tornata di giovedì 9 aprile. Tuttavia, sono stati vinti quattro premi di categoria cinque, con ciascun vincitore che si è portato a casa circa 17.500 euro, proprio nella provincia di Latina. Nessun giocatore ha centrato i sei numeri necessari per il grande premio.

Nessun 6 al Superenalotto ma con il jackpot, che per la prossima estrazione di giovedì 9 aprile sale a 146,7 milioni di euro, sfiorato anche nella provincia di Latina. Si fa festa infatti a Terracina dove comunque nel concorso di ieri, martedì 7 aprile, sono stati vinti quasi 70mila euro.Come. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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