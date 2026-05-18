Settore giovanile Primavera la felicità di Giorgi | I tifosi? Che soddisfazione

Il settore giovanile del Grifo ha raggiunto un importante traguardo con la qualificazione alle semifinali dei playoff grazie alla vittoria contro la Reggiana. La squadra Primavera si è imposta con determinazione, portando a casa un risultato che ha suscitato entusiasmo tra i tifosi e lo staff. La soddisfazione per questa conquista si è tradotta anche nelle dichiarazioni di alcuni protagonisti, che hanno espresso la loro gioia per aver contribuito a questa fase decisiva della stagione.

Grande soddisfazione in casa Grifo per l’accesso della Primavera alle semifinali play off dopo il successo con la Reggiana. “Abbiamo incontrato una squadra molto forte, sia nei singoli, sia nell’organizzazione spiega il tecnico Giorgi . Hanno costruito meglio di noi, anche se non abbiamo rischiato molto, sul palleggio ci hanno messo in grossa difficoltà. I ragazzi sono stati bravi a trovare le soluzioni nel secondo tempo, alzando il baricentro e trovando un po’ più di coraggio“. In vista della semifinale, chiede ai suoi ragazzi di migliorare nella gestione del pallone, per provare le giocate mostrate dal Perugia in questa stagione. “Dobbiamo avere più coraggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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