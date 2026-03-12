Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia Calcio

Lunedì 9 marzo 2026, presso l’Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è svolto un incontro istituzionale organizzato dal Comitato Regionale Puglia LND, coinvolgendo le società del settore giovanile. Durante l’evento, sono stati presentati aggiornamenti e discussi temi relativi alle attività delle squadre giovanili del Manfredonia Calcio, che ha ottenuto particolare attenzione per i risultati raggiunti.

Lunedì 9 marzo 2026, presso l'Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto l’importante incontro istituzionale indetto dal Comitato Regionale Puglia LND, dedicato alle società del settore giovanile. L'evento, svoltosi alla presenza delle massime cariche federali regionali, ha rappresentato la cornice ideale per celebrare le eccellenze del calcio giovanile pugliese. In questo contesto di alto rilievo, il Manfredonia Calcio 1932 è stato premiato ufficialmente come Vincitore del Girone B del Campionato Regionale Under 17 (Stagione 20242025). A ritirare il trofeo è stato Antonio Rotice, ricevuto dal Presidente della LND Puglia, Vito Tisci. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia Calcio Articoli correlati Leggi anche: Manfredonia Calcio, altro weekend di impegni per il settore giovanile Settore giovanile. Soddisfazione per i ragazzi bianconeri convocati dalle varie Rappresentative. Chiamata anche per il portiere PalazziUna bella soddisfazione: alcuni ragazzi del settore giovanile bianconero sono stati convocati nelle Rappresentative regionali e provinciali, a...