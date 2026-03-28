Scaglia | Settore giovanile Juve? La soddisfazione maggiore arriva quando…

Un rappresentante del settore giovanile di una nota squadra di calcio ha dichiarato che la maggiore soddisfazione si ottiene quando i giovani calciatori riescono a migliorare e a raggiungere i propri obiettivi. La frase è stata rilasciata durante un'intervista, senza ulteriori dettagli sui risultati o sui metodi adottati. La dichiarazione si concentra sull’aspetto personale e sulla crescita degli atleti emergenti.

Scaglia: «Settore giovanile Juve? La soddisfazione maggiore arriva quando.». Le dichiarazioni del dirigente bianconero. Massimiliano Scaglia, direttore sportivo del settore giovanile della Juventus, è stato intervistato da Radio Serie A. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Questo un passaggio delle sue dichiarazioni: « Una gratificazione ancora più grande arriva quando ricevo messaggi dai genitori di ragazzi che non giocano più a calcio a livello professionistico e mi raccontano che l’impostazione mentale e i valori appresi qui alla Juventus li stanno aiutando nella vita. Sapere di aver lasciato qualcosa nel loro percorso è uno degli obiettivi più importanti del nostro lavoro ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Scaglia: «Settore giovanile Juve? La soddisfazione maggiore arriva quando…» Articoli correlati Doppia soddisfazione per il settore giovanile del Manfredonia CalcioLunedì 9 marzo 2026, presso l'Hotel Barion di Bari-Torre a Mare, si è tenuto l’importante incontro istituzionale indetto dal Comitato Regionale... Settore giovanile. Soddisfazione per i ragazzi bianconeri convocati dalle varie Rappresentative. Chiamata anche per il portiere PalazziUna bella soddisfazione: alcuni ragazzi del settore giovanile bianconero sono stati convocati nelle Rappresentative regionali e provinciali, a... Altri aggiornamenti su Scaglia Settore giovanile Juve La... Settore giovanile Juve, pioggia di convocazioni in nazionale per i giovani bianconeri! La lista completaSettore giovanile Juve, tantissime chiamate dalle nazionali per i talenti del vivaio pronti a scendere in campo per difendere i rispettivi colori La sosta per gli impegni internazionali svuota i centr ... juventusnews24.com Juve Primavera, Scaglia sulla stagione: «I nostri obiettivi non dipendono solo dai risultati. Ecco cosa vogliamo dai ragazzi» – VIDEOJuve Primavera, Scaglia ha fatto il punto sulla stagione dei bianconeri parlando anche degli obiettivi. Ecco le parole del direttore bianconero (inviato a Moncalieri) – A margine dell’iniziativa che h ... juventusnews24.com