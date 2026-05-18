Settimana senese della bonifica | Legame forte con il territorio
A Siena e provincia è iniziata la Settimana della Bonifica, un evento che si svolge con numerosi appuntamenti durante tutta la settimana. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e mira a promuovere attività legate alla gestione delle risorse idriche e alla tutela del territorio. La manifestazione si tiene in diversi luoghi della zona e prevede incontri, visite guidate e iniziative pubbliche, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra la comunità e le opere di bonifica.
La Settimana della Bonifica sbarca a Siena e provincia con un ricco calendario di appuntamenti. Il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud si prepara a celebrare l’appuntamento promosso da Anbi: un fitto programma che mette al centro il legame indissolubile tra le infrastrutture idrauliche, la tutela dell’ ambiente e il coinvolgimento dei giovani, veri custodi del territorio. Il programma nel Senese inizierà giovedì 21 maggio, dalle 9 alle 12 a Buonconvento, con il ritorno di Argini Fioriti. Si tratta di un appuntamento classico sull’argine del fiume Ombrone che si rinnova e che vedrà la partecipazione di oltre 70 bambini tra la scuola dell’infanzia e la scuola primaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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