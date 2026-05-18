Settimana senese della bonifica | Legame forte con il territorio

A Siena e provincia è iniziata la Settimana della Bonifica, un evento che si svolge con numerosi appuntamenti durante tutta la settimana. La manifestazione coinvolge diverse realtà locali e mira a promuovere attività legate alla gestione delle risorse idriche e alla tutela del territorio. La manifestazione si tiene in diversi luoghi della zona e prevede incontri, visite guidate e iniziative pubbliche, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra la comunità e le opere di bonifica.

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