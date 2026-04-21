L’Università di Bergamo sopra la media nazionale eccellenza nella valorizzazione della conoscenza e forte legame col territorio

L’Università degli studi di Bergamo ottiene risultati superiori alla media nazionale in diversi indicatori di qualità. La valutazione si basa su dati ufficiali e analisi di performance accademiche e di ricerca. L’ateneo mostra un forte legame con il territorio, sviluppando iniziative e collaborazioni con enti locali e aziende. I risultati sono stati resi noti attraverso un rapporto ufficiale pubblicato dall’autorità competente nel settore dell’istruzione superiore.

Bergamo. L’Università degli studi di Bergamo registra risultati positivi nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) relativa al quinquennio 2020–2024, che prende in esame la qualità della produzione scientifica, la capacità di valorizzare la conoscenza per generare impatti economici e sociali, la formazione alla ricerca dei giovani ricercatori e la partecipazione ai fondi competitivi europei e internazionali. La VQR è condotta dall’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con l’obiettivo di promuovere un sistema di ricerca competitivo, capace di contribuire in modo significativo al progresso scientifico e tecnologico del Paese.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Studenti e religione: Ferrara sopra la media nazionale per rinunce all’IRC, trend in crescita su tutto il territorio.Uno studente su tre a Ferrara rinuncia all’ora di religione cattolica, un dato che riflette una tendenza nazionale in costante crescita e che apre un... Leggi anche: Droga, allarme nella Bassa e nell’Isola: cocaina e hashish sopra la media nazionale Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Presidente di AVIS Nazionale nominato Ambasciatore dell’Università degli Studi di Bergamo - AVIS; Dado Van Peteghem, ospite di Bergamo Next Level; L'Università di Bergamo sopra la media nazionale; A Bergamo tre giorni di conferenze, tavole rotonde, workshop e spettacolo. Bergamo Next Level, Sestini: Per far sostenibilità bisogna far ricerca, legame con l’Università fondamentaleNel pomeriggio di venerdì 17 aprile le ultime tavole rotonde dedicate alla sostenibilità nella sede di Confindustria al Kilometro Rosso ... bergamonews.it Bergamo Next Level: dialogo tra Università, imprese e territorioDal 15 al 17 aprile, all'Università di Bergamo il ciclo di incontri per comprendere la contemporaneità attraverso il patrimonio culturale, innovazione, meccatronica e salute ... bergamonews.it La settimana in compagnia della web radio dell’Università di Bergamo - facebook.com facebook