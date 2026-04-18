La consigliera è stata iscritta nel registro degli indagati. Le indagini si concentrano sul suo rapporto con un uomo coinvolto nel traffico di sostanze stupefacenti, attualmente ai domiciliari. Secondo quanto riferito da un collaboratore di giustizia, la donna sarebbe stata coinvolta nella gestione di due spedizioni di hashish dirette in Sicilia, avvenute nel suo box. Le autorità continuano a raccogliere elementi per chiarire i dettagli di questa vicenda.

Il legame con Giancarlo Vestiti, ai domiciliari a casa sua in attesa del processo. E ora le accuse del pentito Gioacchino Amico, che la tirano direttamente in ballo nella gestione di due partite di hashish dirette in Sicilia. L’avvocata Rosalia Brasacchio, consigliera comunale di Cologno Monzese eletta nella lista civica “Avanti con Rocchi sindaco” a sostegno dell’ex primo cittadino leghista, è stata indagata dalla Dda con l’accusa di aver concorso a "cessioni di stupefacenti" insieme al compagno, ad Amico e a Giuseppe Sorce. Tutti già coinvolti nella maxi inchiesta Hydra della Dda su una presunta alleanza all’ombra della Madonnina tra...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Indagata la consigliera Brasacchio. Il legame con l’uomo dei Senese e le partite di hashish nel suo box

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