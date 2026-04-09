Il Gateway della biodiversità sagra della verdura e pizza per tutti i gusti a Villa Filippina | cosa fare nel weekend

Nel fine settimana, si svolgono diverse iniziative nella zona. È stato inaugurato il Gateway della biodiversità, un luogo dedicato alla divulgazione scientifica accessibile a tutti. Nella stessa area, si tiene la Palermo Pizza Experience presso Villa Filippina, accompagnata da una sagra della verdura e della pizza per i visitatori. Inoltre, al Museo dei motori si celebra il sessantesimo anniversario dell’Automotoclub storico italiano con esposizioni e mostre, mentre si organizzano escursioni in montagna per gli appassionati di trekking.

Dall'apertura del Gateway della biodiversità, luogo dove la scienza diventa un'esperienza condivisa e accessibile a tutti, alla Palermo Pizza Experience a Villa Filippina; dalla mostra al Museo dei motori per i 60 anni dell'Automotoclub storico italiano alle passeggiate in montagna (alla scoperta. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Show di bolle di sapone, spring fest a Villa Filippina, aperitivo itinerante: cosa fare nel weekend

Sagra del Mandorlo in fiore, donne gratis nei luoghi della cultura e la regina Elisabetta in teatro: cosa fare nel weekendIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Comincia la kermesse folcloristica con il festival internazionale "I...

Temi più discussi: Biodiversity Gateway: un ponte tra scienza e società; Tra mare, parchi e installazioni immersive: a Palermo nasce il Gateway della Biodiversità, un nuovo...; Palermo, aprile di meraviglie: scienza, bellezza e botteghe artigiane in due grandi festival; Due grandi Festival e un nuovo spazio: il Gateway della Biodiversità apre a Palermo.

Tra mare, parchi e installazioni immersive: a Palermo nasce il Gateway della Biodiversità, un nuovo ecosistema culturale per la cittàA Palermo nasce un nuovo spazio aperto alla città dove la biodiversità diventa esperienza concreta tra laboratori, itinerari e attività immersive. Il Gateway coinvolge scuole, famiglie e istituzioni p ... corriere.it

Nasce il Centro della Biodiversità Fluviale e UrbanaLa struttura ospita il Centro della Biodiversità Fluviale e Urbana nato in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con il coordinamento del Dipartimento di Scienze del Sistema Terra ... corrierenazionale.it

Il Gateway della Biodiversità apre le porte a scuole e famiglie, al via visite e laboratori gratuiti È la porta d’accesso alla biodiversità, il luogo dove la scienza diventa un'esperienza condivisa e accessibile a tutti. Da venerdì 10 aprile, nell’ambito di Pianeta Vive - facebook.com facebook