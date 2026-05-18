Recentemente, l’attore e sceneggiatore ha espresso pubblicamente il suo scetticismo riguardo ai film realizzati con l’intelligenza artificiale, definendoli “stupida cacca di cane”. Le sue parole sono arrivate in un momento in cui molte produzioni cinematografiche stanno sperimentando tecnologie AI per la creazione di contenuti. La sua posizione ha suscitato commenti e discussioni sui social, dove alcuni spettatori condividono le sue riserve, mentre altri vedono opportunità in queste novità tecnologiche.

Oh, i giovani, molti neppure così giovani ormai, quelli che si ogni giorno si sdilinquiscono per ogni avanzamento generativo con l’AI (l’arte la farà l’AI, la letteratura la farà l’AI, il cinema lo farà l’AI), quelli che ogni giorno producono un video dicendoti che sarai sostituito e che non hanno prodotto niente di proprio se non ripetendo che gli altri saranno sostituiti, crederanno che i veri artisti siano dei boomer che difendono il proprio lavoro, mentre sono solo artisti, e prendiamo dei nomi a caso tra gli ultimi, e le loro dichiarazioni. Prendiamo Hollywood. Il più tranchant è stato Seth Rogen (se non avete visto The Studio vedetelo, un capolavoro). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Seth Rogen contro i film fatti con l'AI: "Stupida cacca di cane". E ha ragione

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