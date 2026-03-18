A Venezia si sta girando la serie di Seth Rogen su Apple TV+, con un cast di spicco che include Madonna e Michael Keaton. La pop star è stata avvistata sulla Laguna a bordo di un motoscafo, con un cappellone Louis Vuitton e un copione in mano, mentre le riprese sono in corso nel cuore della città. La produzione, chiamata The Studio 2, sta attirando l’attenzione di molti appassionati di cinema e televisione.

Madonna è su un motoscafo in Laguna, copione in mano, cappellone Louis Vuitton in testa. La didascalia sulla sua storia Instagram dice: «The Italian job». È la fotografia perfetta per annunciare che The Studio è tornata. E che questa volta ha scelto Venezia come campo di battaglia. Non la Venezia vera della Mostra del Cinema, ma una versione ricreata ad hoc in primavera, per esigenze produttive, con le stelle hollywoodiane sistemate al Gritti Palace e Aperol Spritz sui balconi affacciati sul Canal Grande. Hollywood che finge di essere Venezia, a Venezia. Seth Rogen (leggi qui la nostra intervista esclusiva) non avrebbe potuto trovare scenario più adatto. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - The Studio 2 si gira a Venezia: sul set Madonna, Michael Keaton e un cast stellare per la serie dei record di Seth Rogen su Apple Tv+

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Madonna e Michael Keaton a Venezia per “The Studio 2”. Seth Rogen: “Vi divertirete” x.com