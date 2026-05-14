Servizio Civile Regionale 2026 | 3 posti ad Arezzo con Uici per il progetto Metti a fuoco l’inclusione | fai parte dell’opera

Da arezzonotizie.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Arezzo lancia un appello ai giovani toscani: c'è tempo fino al 10 giugno per candidarsi al Servizio Civile Regionale 2026. Il progetto "Metti a fuoco l’inclusione: fai parte dell’opera" (ID 4625) offre 3 posti disponibili ad Arezzo.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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