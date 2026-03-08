Servizio Civile Universale | a Forlimpopoli sei posti per giovani tra i 18 e i 28 anni

A Forlimpopoli sono aperti sei posti per giovani tra i 18 e i 28 anni nel nuovo bando di Servizio Civile Universale 2026. L’opportunità permette ai partecipanti di dedicarsi a progetti di impegno civico e di crescita personale, coinvolgendo i giovani in attività a favore della comunità locale. La selezione è rivolta a chi desidera contribuire attivamente e vivere un’esperienza di servizio.

Il bando, pubblicato nei giorni scorsi, mette complessivamente a disposizione 65.694 posti da assegnare in progetti da realizzarsi in tutta Italia nei settori sociale, culturale, ambientale, educativo e della tutela del patrimonio pubblico. Anche il territorio di Forlimpopoli rientra tra quelli coinvolti nei programmi di intervento, offrendo a sei giovani la possibilità di partecipare attivamente alle attività promosse dagli enti del servizio civile. I progetti hanno una durata compresa tra 8 e 12 mesi e prevedono un impegno medio di 25 ore settimanali. Ai volontari selezionati è riconosciuto un assegno mensile di 519 euro, oltre alla copertura assicurativa e alla partecipazione a percorsi di formazione generale e specifica. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

