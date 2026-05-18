Serie B Giudice Sportivo | Juve Stabia niente prova tv per Delli Carri Inibito il diesse Lovisa

Il Giudice Sportivo ha stabilito che non ci sono prove televisive a carico di Delli Carri, coinvolto nell'episodio dopo il gol del 2-2 del Monza contro la Juve Stabia nella semifinale dei playoff. La decisione riguarda la mancanza di evidenze che giustifichino una sanzione nei suoi confronti. Inoltre, è stato disposto l'inibizione per il direttore sportivo della squadra campana. La partita si è disputata allo stadio Menti e l’episodio si è verificato durante i momenti finali del match.

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Non punibile. Questa la pronuncia del Giudice Sportivo che non ha sanzionato l’esultanza “colorita” (per usare un eufemismo) di Delli Carri dopo il gol del 2-2 del Monza al Menti contro la Juve Stabia nell’andata della semifinale dei play off. Queste le motivazioni: “Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione (a mezzo PEC pervenuta alle ore 8.34 del 18 maggio 2026) in merito alla condotta del calciatore Filippo Delli Carri (Soc. Monza) tenuta al 43° del secondo tempo; acquisite le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; questo Giudice ritiene che la prova televisiva, così come richiesta, si appalesa inammissibile, sotto un duplice profilo: sotto un primo profilo – stante la tipizzazione delle modalità di segnalazione eo richiesta al Giudice sportivo, di cui all’art. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Serie B, Giudice Sportivo: Juve Stabia, niente prova tv per Delli Carri. Inibito il diesse Lovisa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Juve Stabia-Sampdoria, Mancini: «Punto prezioso, uniti e compatti raggiungeremo lobiettivo» Sullo stesso argomento Il Monza risorge all’improvviso. Carboni e Delli Carri rimontano la Juve Stabia: è un 2-2 d’oroMonza, 16 maggio 2026 - Dalla grande paura alla resurrezione improvvisa, ma voluta e soprattutto di capitale importanza. Juve Stabia, Lovisa attacca: "Arbitraggio imbarazzante, Monza aiutato"Dopo il pareggio per 2-2 contro il Monza il direttore sportivo della Juve Stabia, Matteo Lovisa, espulso nel corso della gara, ha criticato... GIUDICE SPORTIVO - Serie B, le decisioni al termine del turno preliminare Playoff ift.tt/5FsQwMX x.com Giudice Sportivo Serie B, Juve Stabia-Monza: le decisioni su Delli Carri e Lovisa!sotto un primo profilo - stante la tipizzazione delle modalità di segnalazione e/o richiesta al Giudice sportivo, di cui all’art. 61, co. 3, CGS (cfr. il Procuratore federale fa pervenire al Giudice s ... monza-news.it Serie B; Giudice Sportivo: un turno a Diakitè della Juve Stabia. Inibito fino al 31/7 LovisaArrivano le decisioni del Giudice Sportivo di Serie B in merito alle due semifinali d'andata dei playoff promozione giocate nel weekend. m.tuttomercatoweb.com