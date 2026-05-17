Juve Stabia Lovisa attacca | Arbitraggio imbarazzante Monza aiutato

Il direttore sportivo della Juve Stabia ha commentato il risultato di 2-2 contro il Monza, definendo l’arbitraggio “imbarazzante” e sostenendo che la squadra avversaria sia stata favorita durante la partita. Ha aggiunto che ci sono state decisioni che hanno penalizzato la propria squadra, senza fornire ulteriori dettagli. La partita si è conclusa con un pareggio che ha lasciato alcune contestazioni sul comportamento del fischietto. La discussione si concentra sulle decisioni prese dall’arbitro nel corso dell’incontro.

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