Il Monza risorge all’improvviso Carboni e Delli Carri rimontano la Juve Stabia | è un 2-2 d’oro
Il Monza ha ottenuto un pareggio importante contro la Juve Stabia, con un risultato di 2-2. La squadra è riuscita a recuperare dopo essere stata sotto nel punteggio, grazie alle reti di Carboni e Delli Carri. La partita si è svolta il 16 maggio 2026, e il risultato ha permesso al Monza di evitare una sconfitta e mantenere una posizione favorevole in classifica. La gara ha visto momenti di pressione da entrambe le parti, con continui ribaltamenti di fronte.
Monza, 16 maggio 2026 - Dalla grande paura alla resurrezione improvvisa, ma voluta e soprattutto di capitale importanza. Sotto 2-0 a tredici minuti dalla fine sul campo della Juve Stabia, il Monza rimonta e strappa un fondamentale pareggio nella gara di andata delle semifinali playoff. Martedì basterà un altro pari all’U-Power Stadium per volare in finale. Decisive le reti di due difensori, Carboni e Delli Carri, che replicano ai gol stabiesi dell’ex Mosti e Okoro. La retroguardia, che tanto ha fatto penare (su tutti Ravanelli, indietrissimo di condizione) i biancorossi in avvio di secondo tempo, si rivela letale nell’area avversaria. E ora mister Bianco, bravo a leggere le giuste sostituzioni dopo aver messo una formazione titolare che col senno di poi si è rivelata rischiosa, e i suoi ragazzi possono sorridere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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