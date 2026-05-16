Il Monza risorge all’improvviso Carboni e Delli Carri rimontano la Juve Stabia | è un 2-2 d’oro

Il Monza ha ottenuto un pareggio importante contro la Juve Stabia, con un risultato di 2-2. La squadra è riuscita a recuperare dopo essere stata sotto nel punteggio, grazie alle reti di Carboni e Delli Carri. La partita si è svolta il 16 maggio 2026, e il risultato ha permesso al Monza di evitare una sconfitta e mantenere una posizione favorevole in classifica. La gara ha visto momenti di pressione da entrambe le parti, con continui ribaltamenti di fronte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Monza, 16 maggio 2026 - Dalla grande paura alla resurrezione improvvisa, ma voluta e soprattutto di capitale importanza. Sotto 2-0 a tredici minuti dalla fine sul campo della Juve Stabia, il Monza rimonta e strappa un fondamentale pareggio nella gara di andata delle semifinali playoff. Martedì basterà un altro pari all’U-Power Stadium per volare in finale. Decisive le reti di due difensori, Carboni e Delli Carri, che replicano ai gol stabiesi dell’ex Mosti e Okoro. La retroguardia, che tanto ha fatto penare (su tutti Ravanelli, indietrissimo di condizione) i biancorossi in avvio di secondo tempo, si rivela letale nell’area avversaria. E ora mister Bianco, bravo a leggere le giuste sostituzioni dopo aver messo una formazione titolare che col senno di poi si è rivelata rischiosa, e i suoi ragazzi possono sorridere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Monza risorge all’improvviso. Carboni e Delli Carri rimontano la Juve Stabia: è un 2-2 d’oro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pronostico Juve Stabia-Monza: non sbagliano piùJuve Stabia-Monza è la semifinale d’andata dei playoff di Serie B: dove vederla in tv, probabili formazioni e pronostico Una partita sbagliata,... Modena-Juve Stabia, per chi vince la prima sfida dei playoff di B c'è il Monza: il pronosticoAl via i preliminari del mini torneo che dovrà determinare la terza squadra promossa in serie A: si parte con la sfida in programma al Braglia Tutto... Monza suddenly resurfaces. Carboni and Delli Carri overturn Juve Stabia: it's a golden 2-2 draw.The red and whites, coming from 2-0 down, snatched a crucial draw thanks to goals from two defenders. Another draw in Brianza on Tuesday, May 19th, will be enough to advance to the final. sport.quotidiano.net Il Monza risorge all’improvviso. Carboni e Delli Carri rimontano la Juve Stabia: è un 2-2 d’oroI biancorossi, da sotto 2-0, acciuffano un fondamentale pareggio grazie alle reti dei due difensori. Martedì 19 maggio basterà un altro pari in Brianza per volare in finale ... sport.quotidiano.net