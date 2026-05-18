Serie A quando si gioca la 38ª giornata | tutte le partite dell’ultima giornata

La Serie A si avvicina alla conclusione della stagione con l'ultima giornata di campionato prevista per il 24 maggio 2026. In questa giornata si giocheranno tutte le partite in contemporanea, con le squadre impegnate in incontri che determineranno le classifiche finali e le qualificazioni alle competizioni internazionali. Le partite si svolgeranno in diversi stadi italiani, con alcune sfide che coinvolgono le squadre in lotta per il titolo e altre per evitare la retrocessione.

Roma, 18 maggio 2026 – La Serie A si prepara all’ultima giornata di campionato. La 38ª giornata è in programma domenica 24 maggio, ma gli orari delle singole partite saranno stabiliti ufficialmente dalla Lega nei prossimi giorni, in base agli incroci di classifica e alle esigenze di contemporaneità sportiva. Il quadro dell’ultimo turno è particolarmente delicato. Con l’ Inter già campione d’Italia e il Napoli già qualificato alla prossima Champions League, restano ancora aperti due posti per la massima competizione europea. A giocarseli saranno Milan, Roma, Como e Juventus, racchiuse in pochi punti e attese da gare decisive negli ultimi novanta minuti della stagione. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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