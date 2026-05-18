Serie A date e orari della 38ª giornata | quando si decideranno la volata Champions e la corsa salvezza Il programma completo

Sono state ufficializzate le date e gli orari della 38ª giornata di Serie A, l’ultima del campionato. La giornata si svolgerà su un arco di tre giorni, con partite che si giocheranno in orari diversi tra sabato, domenica e lunedì. La sfida tra le squadre coinvolte nella corsa alla qualificazione in Champions League si disputerà nell’ultimo turno, mentre le gare decisive per evitare la retrocessione si giocheranno nelle stesse giornate. Il programma completo è ora disponibile.

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