Quando si gioca la 38ª e ultima giornata di Serie A il calendario delle partite | 5 in contemporanea
Nelle prossime ore sarà comunicato il calendario completo dell’ultima giornata di Serie A, che si svolgerà con cinque partite in contemporanea. In questa giornata si decideranno le posizioni finali di molte squadre, con alcune impegnate nella corsa alla qualificazione in Champions League e altre che tentano di evitare la retrocessione. Le partite coinvolgono squadre che sono ancora in lotta per obiettivi diversi e si disputano tutte nello stesso orario per garantire equità nelle decisioni finali.
Il calendario dell'ultima giornata di Serie A verrà reso noto nelle prossime ore. Giocheranno in contemporanea le squadre che lottano per un posto in Champions e per la salvezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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