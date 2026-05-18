Serie A pubblicati gli orari dell’ultima giornata | Napoli-Udinese alle 18 di domenica

Sono stati annunciati gli orari delle partite dell’ultima giornata di Serie A. La partita tra Napoli e Udinese si giocherà alle 18 di domenica. La 37esima giornata ha reso il campionato ancora più incerto, soprattutto per quanto riguarda la corsa alla qualificazione in Champions League. Le squadre coinvolte preparano le ultime sfide con l’obiettivo di ottenere i punti necessari per migliorare le proprie posizioni in classifica.

La 37esima giornata di Serie A ha lasciato il campionato completamente aperto, soprattutto nella corsa Champions. L’Inter aveva già festeggiato lo scudetto da settimane, ma tutto il resto è ancora in bilico. Il Napoli di Antonio Conte ha travolto il Pisa 3-0 e si è assicurato matematicamente la qualificazione alla prossima Champions League, trascinato ancora una volta da McTominay e da Hojlund. Ora chiuderà contro l’Udinese. Più sotto è successo il caos. La Juventus è crollata allo Stadium contro la Fiorentina, scivolando addirittura al sesto posto dopo una partita che ha certificato tutte le fragilità psicologiche della squadra di Spalletti. Il Milan ha vinto soffrendo a Genova, la Roma si è presa il derby contro la Lazio agganciando il quarto posto e perfino il Como continua incredibilmente a restare in corsa. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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