La Lega Calcio ha annunciato gli orari ufficiali per l’ultima giornata di Serie A, con particolare attenzione alle partite che coinvolgono le squadre in lotta per l’Europa. La gara tra Bologna e Inter è prevista in un orario specifico, con anticipi e partite che si svolgeranno in contemporanea per evitare vantaggi a chi gioca in casa o fuori. Il programma comprende tutte le sfide del 38° turno, che rappresenta la conclusione del campionato.

di Lorenzo Vezzaro La Lega Calcio ufficializza il programma del 38° turno tra anticipi e contemporaneità per l’Europa: data e orario di Bologna Inter. Con l’Inter che ha già ritirato e sollevato al cielo la Coppa dello Scudetto, l’attenzione del campionato si sposta interamente sulla volata per i piazzamenti nelle prossime competizioni europee. La Lega Calcio ha annunciato questa mattina il quadro completo con le date, gli orari e la programmazione televisiva dell’ultima giornata del campionato di Serie A, definendo gli anticipi e il blocco di partite decisive. L’anticipo dell’Inter e le gare tra venerdì e sabato. Il sipario sull’ultimo turno si alzerà ufficialmente venerdì sera con la sfida tra Fiorentina e Atalanta, in programma alle ore 20:45 e trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Serie A, gli orari dell’ultima giornata: ecco quando si scenderà in campo per Bologna Inter

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SERIE A, GLI ORARI DELLA 38ª GIORNATA Venerdì 22/05/2026 20.45 Fiorentina-Atalanta (DAZN) Sabato 23/05/2026 18.00 Bologna-Inter (DAZN) 20.45 Lazio-Pisa (DAZN/SKY) Domenica 24/05/2026 15.00 Parma-Sassuolo (DAZN) 18.00 Napoli-Udin x.com

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