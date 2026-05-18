Serie A gli orari dell’ultima giornata | ecco quando si scenderà in campo per Bologna Inter

Da internews24.com 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega Calcio ha annunciato gli orari ufficiali per l’ultima giornata di Serie A, con particolare attenzione alle partite che coinvolgono le squadre in lotta per l’Europa. La gara tra Bologna e Inter è prevista in un orario specifico, con anticipi e partite che si svolgeranno in contemporanea per evitare vantaggi a chi gioca in casa o fuori. Il programma comprende tutte le sfide del 38° turno, che rappresenta la conclusione del campionato.

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di Lorenzo Vezzaro La Lega Calcio ufficializza il programma del 38° turno tra anticipi e contemporaneità per l’Europa: data e orario di Bologna Inter. Con l’Inter che ha già ritirato e sollevato al cielo la Coppa dello Scudetto, l’attenzione del campionato si sposta interamente sulla volata per i piazzamenti nelle prossime competizioni europee. La Lega Calcio ha annunciato questa mattina il quadro completo con le date, gli orari e la programmazione televisiva dell’ultima giornata del campionato di Serie A, definendo gli anticipi e il blocco di partite decisive. L’anticipo dell’Inter e le gare tra venerdì e sabato. Il sipario sull’ultimo turno si alzerà ufficialmente venerdì sera con la sfida tra Fiorentina e Atalanta, in programma alle ore 20:45 e trasmessa in esclusiva sulla piattaforma streaming DAZN. 🔗 Leggi su Internews24.com

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