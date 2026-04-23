Sono stati resi noti gli orari delle partite della 36ª giornata di Serie A. Tra queste, il match tra il Milan e l’Atalanta si giocherà a San Siro. La partita si terrà in una data specifica, con un orario stabilito. Le modalità di visione saranno disponibili tramite i canali ufficiali e le piattaforme di streaming che trasmettono la massima serie italiana.

La Lega Serie A ha ufficializzato anticipi e posticipi della 36ª giornata del campionato 202526, definendo date, orari e copertura televisiva del terzultimo turno. Un passaggio cruciale della stagione, soprattutto per il Milan, che domenica 10 maggio ospiterà l’Atalanta in un match potenzialmente decisivo per la corsa Champions. I rossoneri, infatti, hanno bisogno di 7 punti per blindare aritmeticamente la qualificazione alla prossima edizione della massima competizione europea. Se dovessero fare il proprio dovere nelle sfide precedenti contro Juventus e Sassuolo, la gara contro l’Atalanta potrebbe rappresentare lo snodo definitivo. Si parte venerdì 8 maggio con l’anticipo tra Torino e Sassuolo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, svelati gli orari della 36ª giornata: ecco quando si gioca e dove vedere Milan-Atalanta

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Serie A, date e orari della 36^ giornata: Milan-Atalanta domenica 10 maggio alle 20.45 x.com