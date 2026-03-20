Serie A ufficiali date e orari dalla 32ª alla 34ª giornata | ecco quando si giocherà Milan Juve

Sono state rese note le date e gli orari delle partite dalla 32ª alla 34ª giornata di Serie A. La partita tra Milan e Juventus è stata programmata e si giocherà in una data specifica con un orario stabilito. La stagione sta entrando nella sua fase finale e le squadre si preparano alle ultime partite.

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