Serie A corsa Champions all’ultima giornata | tutte le combinazioni per Milan Roma Como e Juventus

Da cdn.ilfaroonline.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione di Serie A si avvicina alla conclusione e le qualificazioni alla Champions League si decideranno nell’ultima giornata. Le squadre coinvolte, tra cui Milan, Roma, Como e Juventus, sono ancora in corsa per ottenere un posto nella competizione europea. Le combinazioni di risultati possibili sono numerose e determineranno le classifiche finali. La giornata finale si preannuncia decisiva per stabilire chi tra queste squadre accederà alla massima competizione continentale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 18 maggio 2026 – La corsa alla prossima Champions League si deciderà negli ultimi novanta minuti. A una giornata dalla fine, Inter e Napoli sono già certe della qualificazione, mentre restano aperti gli ultimi due posti. In lotta ci sono Milan e Roma, entrambe a 70 punti, e Como e Juventus, appaiate a 68. Le partite decisive della 38ª giornata saranno Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus. Gli orari saranno stabiliti dalla Lega, ma la logica della contemporaneità dovrebbe riguardare almeno le gare con lo stesso obiettivo di classifica. Il quadro è semplice solo in apparenza. Milan e Roma hanno il vantaggio di partire davanti: con una vittoria sono certe della Champions. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

CHAMPIONS LEAGUE, ultima giornata della league phase su Sky Sport: istruzioni per l'uso

Video CHAMPIONS LEAGUE, ultima giornata della league phase su Sky Sport: istruzioni per l'uso

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Volata Champions League e salvezza: tutte le combinazioni nell’ultima giornata della Serie A

Champions League, la corsa di Milan, Juventus, Roma e Como. Classifica Serie A e calendarioLa 36esima giornata ha rimescolato completamente le carte in tavola per quanto riguarda la qualificazione in Champions.

serie a corsa championsLotta Champions e corsa salvezza: tutte in campo domenica seraLa corsa Champions e la lotta salvezza si decideranno domenica sera. La giornata di campionato sarà aperta da Fiorentina-Atalanta. Sono queste le decisioni della Lega Serie A sull’ultima di campionato ... corrieredellosport.it

serie a corsa championsSerie A, in quattro per due posti: tutte le possibili combinazioni della corsa Champions e le quote aggiornateTutte le possibili combinazioni della corsa Champions in vista dell'ultima giornata di Serie A e le quote piazzamento top 4 aggiornate ... assopoker.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web