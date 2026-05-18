Serie A corsa Champions all’ultima giornata | tutte le combinazioni per Milan Roma Como e Juventus

La stagione di Serie A si avvicina alla conclusione e le qualificazioni alla Champions League si decideranno nell’ultima giornata. Le squadre coinvolte, tra cui Milan, Roma, Como e Juventus, sono ancora in corsa per ottenere un posto nella competizione europea. Le combinazioni di risultati possibili sono numerose e determineranno le classifiche finali. La giornata finale si preannuncia decisiva per stabilire chi tra queste squadre accederà alla massima competizione continentale.

Roma, 18 maggio 2026 – La corsa alla prossima Champions League si deciderà negli ultimi novanta minuti. A una giornata dalla fine, Inter e Napoli sono già certe della qualificazione, mentre restano aperti gli ultimi due posti. In lotta ci sono Milan e Roma, entrambe a 70 punti, e Como e Juventus, appaiate a 68. Le partite decisive della 38ª giornata saranno Milan-Cagliari, Verona-Roma, Cremonese-Como e Torino-Juventus. Gli orari saranno stabiliti dalla Lega, ma la logica della contemporaneità dovrebbe riguardare almeno le gare con lo stesso obiettivo di classifica. Il quadro è semplice solo in apparenza. Milan e Roma hanno il vantaggio di partire davanti: con una vittoria sono certe della Champions. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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