Pronostici di oggi 17 maggio | penultima giornata in Serie A Premier League e Liga ultima in Ligue 1

Da infobetting.com 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi 17 maggio si svolgono cinque partite di calcio in contemporanea alle 12:00, in una giornata che segna la penultima giornata di Serie A, Premier League e Liga, mentre in Ligue 1 si gioca l'ultimo turno. La programmazione prevede incontri che coinvolgono squadre impegnate nelle zone alte delle rispettive classifiche e in lotta per gli obiettivi stagionali. La giornata si incrocia con eventi come la finale del Foro Italico, dove è in programma una partita di tennis con inizio alle 17:00.

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Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 17 maggio. Cinque partite in contemporanea, alle ore 12:00, dopo che alla fine si sono messi d’accordo per far convivere la lotta Champions con la finale del Foro Italico con Sinner in campo che inizia alle ore 17:00. Cinque partite che potrebbero essere determinanti per la qualificazione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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