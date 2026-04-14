Nel mondo del tennis, alcune giocatrici sono state capaci di sfidare e vincere contro Serena Williams, una delle atlete più dominate della sua epoca. Tuttavia, nessuna di queste ha mai raggiunto una finale di un torneo del Grande Slam. Questi incontri si sono svolti nel contesto della BJK Cup, dove l’outsider ha messo in difficoltà la campionessa statunitense, ma senza riuscire a ottenere un titolo in uno dei principali eventi del circuito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Serena Williams ha scritto pagine memorabili nella storia del Billie Jean King (BJK) Cup, rimanendo imbattuta in singolare fino alla sua ultima apparizione in questo prestigioso torneo. Le sue 14 vittorie consecutive nel BJK Cup, precedentemente noto come Fed Cup, hanno evidenziato il suo straordinario talento e la sua determinazione. Serena ha affrontato notevoli avversarie, tra cui Elina Svitolina, Sara Errani e Camila Giorgi, durante la sua imbattuta corsa nel BJK Cup. Il culmine di questa straordinaria serie è stato un match contro la campionessa del Roland Garros, Jelena Ostapenko, in cui Williams ha fatto guadagnare alla squadra americana un vantaggio di 2-0 nella sfida contro la Lettonia nel 2020.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’outsider che ha domato Serena Williams ma non ha mai raggiunto una finale Slam.

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