Sequestro di circa 12500 confezioni di cibo per cani ad un’azienda del tarantino Nas carabinieri

I Carabinieri del NAS hanno sequestrato circa 12.500 confezioni di cibo per cani presso un’azienda del tarantino. L’operazione è stata condotta attraverso controlli congiunti, con l’obiettivo di verificare la conformità delle merci alle normative vigenti. Durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità che hanno portato al sequestro delle scorte. La vicenda è stata comunicata ufficialmente dai militari dell’Arma, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali.

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