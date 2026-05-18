Sequestro di circa 12500 confezioni di cibo per cani ad un’azienda del tarantino Nas carabinieri
I Carabinieri del NAS hanno sequestrato circa 12.500 confezioni di cibo per cani presso un’azienda del tarantino. L’operazione è stata condotta attraverso controlli congiunti, con l’obiettivo di verificare la conformità delle merci alle normative vigenti. Durante le ispezioni sono state riscontrate irregolarità che hanno portato al sequestro delle scorte. La vicenda è stata comunicata ufficialmente dai militari dell’Arma, senza ulteriori dettagli sui soggetti coinvolti o sulle eventuali conseguenze legali.
Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Controlli congiunti dei Carabinieri del NAS di Taranto e degli ispettori dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agroalimentari (ICQRF) in un’azienda della provincia di Taranto specializzata nella produzione e commercializzazione di mangimi per animali domestici. Nel corso dell’operazione, condotta con il supporto dell’ICQRF Puglia e Basilicata – ufficio d’area di Lecce – i militari hanno effettuato verifiche finalizzate ad accertare la correttezza delle informazioni riportate sulle etichette dei prodotti “pet food”, nonché la provenienza e la tracciabilità delle materie prime utilizzate. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
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