Scarti di cibo a terra grasso e sporcizia | chiuso dai carabinieri del Nas un locale in centro

I carabinieri del Nas di Ancona hanno chiuso un ristorante nel centro città dopo aver riscontrato scarti di cibo a terra, presenza di grasso e sporcizia all’interno del locale. I controlli erano finalizzati a verificare la tutela della sicurezza alimentare e hanno evidenziato gravi carenze igienico-sanitarie che hanno portato alla decisione di chiudere l’attività.

Il provvedimento concordato con il Dipartimento prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale nei confronti di un ristorante che prepara e serve prevalentemente sushi ANCONA – I carabinieri del Nas di Ancona, impegnati nei servizi volti a garantire la sicurezza alimentare, hanno proceduto al controllo ed alla successiva chiusura di un ristorante di Ancona per le gravi carenze igienico sanitarie riscontrate. L’ispezione ha riguardato un locale del centro del capoluogo che prepara e serve prevalentemente sushi. I militari, oltre a riscontrare anomalie sulle procedure indicate nel piano di autocontrollo Haccp - che hanno portato alla... 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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