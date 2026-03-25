Foggia accusa | farmacia abusiva in casa sequestro di bombole e migliaia di confezioni Nas carabinieri

I carabinieri del NAS di Foggia hanno sequestrato una farmacia abusiva all’interno di un’abitazione, rimuovendo bombole e oltre settemila confezioni di prodotti medicinali. L’intervento si inserisce in un’indagine in corso, volta a verificare l’attività di vendita non autorizzata di medicinali e prodotti farmaceutici. Non sono state ancora rese note ulteriori dettagli sul proprietario o sulle eventuali responsabilità.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Il NAS di Foggia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ha accertato l’attivazione di una farmacia priva di autorizzazioni da parte di un farmacista all’interno dell’abitazione di residenza. I Carabinieri hanno constatato che l’attività commerciale, alla quale collaborava anche la consorte del farmacista, veniva svolta in una stanza che era stata appositamente attrezzata con scaffalature contenenti le specialità medicinali da distribuire, organizzata anche con una postazione per il pagamento, munita di lettore di codici a barre per fustelle e registratore di cassa. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Foggia, accusa: farmacia abusiva in casa, sequestro di bombole e migliaia di confezioni Nas carabinieri Articoli correlati Foggia, scoperta farmacia abusiva in casa: professionista e moglie nei guaiun farmacista, con la collaborazione della moglie, aveva trasformato una stanza della propria abitazione in un vero e proprio punto vendita. Nas Taranto: sequestro di due quintali di carne. Accusa, verso la commercializzazione con data di scadenza superata CarabinieriDi seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di... Una selezione di notizie su Foggia accusa farmacia abusiva in casa... Scoperta farmacia abusiva in un’abitazione a Foggia, sequestri e due indagatiI carabinieri del Nas di Foggia hanno scoperto una farmacia abusiva all'interno dell'abitazione di residenza di un farmacista ... italpress.com Scoperta farmacia abusiva in casa a Foggia, sequestrati migliaia di medicinalil carabinieri del Nas di Foggia, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura dauna, hanno scoperto una farmacia priva di autorizzazioni allestita da un farmacista all'interno dell'abitazione d ... ansa.it