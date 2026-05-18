Sephora e Makeup By Mario hanno annunciato il loro debutto congiunto su TikTok attraverso la serie di contenuti chiamata Mario’s Beauty Booth. La collaborazione esclusiva mira a condividere video dedicati alla bellezza e al trucco sulla piattaforma di social media. La serie è stata lanciata come un progetto globale, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico più giovane e digitale. La partnership rappresenta un passo nel tentativo di ampliare la presenza online di entrambe le realtà.

Mario’s Beauty Booth, serie di contenuti globali pensata per TikTok, sancisce la collaborazione esclusiva tra Sephora e Makeup By Mario. I dettagli. SEPHORA e MAKEUP BY MARIO annunciano un nuovo capitolo della loro partnership esclusiva con il lancio di Mario’s Beauty Booth, una serie di contenuti globali pensata per TikTok e creata con l’obiettivo di portare l’arte del make-up professionale e la formazione beauty alle community di appassionati di tutto il mondo. Questa nuova collaborazione rappresenta tutto ciò che unisce SEPHORA e il brand: eccellenza artistica, innovazione di prodotto ed esperienze beauty trasformative, capaci di accompagnare e valorizzare il percorso di bellezza di ciascuno. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Sephora e Makeup By Mario sbarcano (insieme) su Tiktok

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