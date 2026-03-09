Jun, un giovane sudcoreano, ha conquistato TikTok con video in cui interpreta e balla canzoni italiane, spesso in dialetto napoletano. Recentemente, è diventato protagonista di un episodio legato a una versione di “Per sempre sì” e a un artista chiamato Mario Mario. I contenuti di Jun attirano un pubblico internazionale, che segue con interesse le sue performance musicali.

Jun è un ragazzo sudcoreano che negli ultimi anni è diventato virale su TikTok grazie a un fenomeno curioso: canta e balla canzoni italiane, spesso in dialetto napoletano, davanti a migliaia di spettatori online. Il suo modo spontaneo di scoprire la musica italiana ha conquistato una grande community di utenti, soprattutto italiani, che lo seguono nelle sue live e gli suggeriscono nuovi brani da ascoltare. Tra le canzoni interpretate ci sono pezzi neomelodici e brani pop italiani molto conosciuti, e proprio questa miscela culturale ha trasformato Jun in un piccolo caso virale sui social. Ma la sua storia non è fatta solo di musica e viralità: dietro il successo online si nasconde anche un viaggio in Italia, un’amicizia nata sui social e un finale inaspettato che ha diviso il pubblico di TikTok. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Il coreano che canta “Per sempre sì” su TikTok: chi è Jun e cosa è successo con Mario Mario

