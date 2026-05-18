SEOZoom Day a Napoli l’evento sulla visibilità delle imprese nell’era dell’intelligenza artificiale
Il 22 maggio si tiene a Napoli l’evento SEOZoom Day, che si svolge presso l’Ex Base NATO. L’incontro si concentra sulla visibilità delle imprese nell’era dell’intelligenza artificiale, con interventi su SEO for AI, modelli generativi e nuove competenze digitali. L’obiettivo è offrire un confronto tra aziende, agenzie e professionisti che operano nel settore digitale, approfondendo le sfide e le opportunità legate alle tecnologie emergenti. La giornata prevede presentazioni e discussioni su questi temi specifici.
Il 22 maggio all’Ex Base NATO il confronto su SEO for AI, modelli generativi e nuove competenze digitali per aziende, agenzie e professionisti. La trasformazione digitale delle imprese passa sempre di più dalla capacità di presidiare i nuovi luoghi in cui clienti, partner e utenti cercano informazioni. Non solo motori di ricerca tradizionali, ma anche sistemi basati su intelligenza artificiale, modelli generativi e strumenti capaci di restituire risposte, sintesi e raccomandazioni. È un cambiamento che riguarda da vicino il mondo produttivo. Per un’azienda, infatti, avere un sito, pubblicare contenuti o presidiare i canali digitali non è più sufficiente. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
SEOZoom Caffè - Cosa fare se lAI non ti sceglie
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